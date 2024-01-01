عاجل.. 4 أيام.. تحذير من الدفاع المدني لسكان هذه المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.





استمرار فرص هطول الأمطارالرعدية اضافة اعلان



سيول مكة المكرمة

توقعات هطول أمطار على هذه المناطق



كما دعت إلى عدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من غد (الثلاثاء) حتى يوم الجمعة القادم.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الزلفي والغاط وشقراء والمجمعة ورماح.بالإضافة إلى مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية وعسير، ويتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه والخرمة ورنية، ومناطق الجوف والقصيم والشرقية والباحة وجازان.وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وجدة ورابغ وبحرة وخليص، ومنطقة الرياض.لتشمل الرياض العاصمة وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج وضرما والدرعية وحريملاء وعفيف والدوادمي والقويعية ومناطق الحدود الشمالية وحائل والشرقية والمدينة المنورة.