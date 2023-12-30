بعد إعلان الإنذار الأحمر على الباحة.. الدفاع المدني لـ السكان: خذوا حذركم

أ أ

دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الباحة .





إنذار أحمر على الباحة اضافة اعلان



إنذار أحمر على مكة:



أمطار غزيرة على حائل:



جاء ذلك بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على أجزاء من منطقة الباحة، بهطول أمطار وسيول وتغيرات مناخية على أجزاء من المنطقة.وفي وقت سابق، أصدر الدفاع المدني إنذارا أحمر، محذرا أهالي الرياض إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة.أيضا دعا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الحدود الشمالية .كما أصدر أيضا إنذارا أحمر على سكان مكة المكرمة، داعيا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية.فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً من هطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وأوضح أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الخامسة مساءً .فيما نبه المركز من وجود ضباب على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها، مما يسبب تدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.