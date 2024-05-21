الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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نيابةً عن وزير الخارجية..

نائب وزير الخارجية يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه في مقر سفارة إيران

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جانب من اللقاء
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نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، قدّم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرياض، واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ـ رحمهم الله ـ ومرافقيهم.اضافة اعلان


السفير الإيراني يستقبل نائب الوزير:

 وكان في استقبال نائب وزير الخارجية بمقر السفارة، سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية لدى المملكة السيد علي رضا عنايتي، حيث قدم واجب العزاء لهُ ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.
 كما قدم واجب العزاء إلى جانبه وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري.

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