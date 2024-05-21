"مرور الرياض" يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو يمارس التفحيط

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أعلن المرور بمنطقة الرياض ضبط قائد مركبة، ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط، معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.



المخالفات التي تحرم من مبادرة التخفيض



تخفيض سداد المخالفات المرورية



وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، من أن ارتكاب بعض المخالفات يؤدي إلى الحرمان من مبادرة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المرتكبة قبل تاريخ 18 / 04 / 2024م بنسبة (50%) في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:وتشمل هذه المخالفات- التفحيط.- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.وبدأت الإدارة العامة للمرور اعتبارًا من 18 إبريل الماضي تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.