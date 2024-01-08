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عاجل.. "جاكم البرد".. توقعات بوصول هذه المناطق في المملكة لـ"صفر مئوية"

طريف برد
أرشيفية
أ أ
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توقع العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ الدكتور  زياد الجهني، تعرض المملكة نهاية الأسبوع الجاري لموجة برد قوية.

درجة الحرارة صفر مئوية في هذه المناطق:اضافة اعلان


وكتب الجهني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " جاكم البرد ، موجة برد صفرية.. متوقع بإذن الله تعالى أن نشهد موجة برد قوية نهاية الأسبوع الحالي".

وأوضح الجهني أن هذه الحالة قد تلامس عدة مناطق الصفر المئوي، تتركز على الشمال و الشمال الغربي.

ونوه أيضا أنه يسبقها موجة برد تبدأ من هذه ليلة أمس، تتركز على الشمال و الشمال الشرقي، وتصل إلى5 درجات مئوية.

انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم


واليوم أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أقلها 6 درجات في القريات والقيصومة ورفحاء شمال المملكة.

درجات الحرارة الصغرى:

وأضاف أن درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، كانت على النحو التالي:
طريف 7، والرياض وبريدة وعرعر وخميس مشيط 8 درجات مئوية.

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