عاجل.. توضيح من "الغذاء والدواء"حول منتجات الجبن السائل وعلاقتها بالسرطان

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء، أنه لاصحة للإشاعات المتداولة عن ضرر تناول منتجات الجبن السائل وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وكانت أنباء تم تداولها حول أن منتتجات الجبن السائل ضارة، وأن تناولها يؤدي إلى زيادة الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات.
منتتجات الجبن السائللكن الهيئة أوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ما يتم تداوله حول استهلاك الجبن السائل، وإنه يزيد من الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات، غير صحيح ولايستند إلى أدلة علمية مثبتة.
وشددت على أن جميع منتجات الجبن في الأسواق المحلية تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة عن الهيئة والتي تكفل سلامتها للاستهلاك الآدمي.
لا صحة للإشاعات المتداولة عن ضرر تناول منتجات الجبن السائل وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، حيث أن جميع المنتجات تخضع للوائح الفنية الصادرة عن هيئة #الغذاء_والدواء والتي تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي. pic.twitter.com/1MJVFosfHi— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 8, 2024