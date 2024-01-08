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عاجل.. توضيح من "الغذاء والدواء"حول منتجات الجبن السائل وعلاقتها بالسرطان

منتجات الألبان
منتجات ألبان
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أعلنت هيئة الغذاء والدواء، أنه لاصحة للإشاعات المتداولة عن ضرر تناول منتجات الجبن السائل وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.اضافة اعلان
وكانت أنباء تم تداولها حول أن منتتجات الجبن السائل ضارة، وأن تناولها يؤدي إلى زيادة الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات.


منتتجات الجبن السائل

لكن الهيئة أوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أن ما يتم تداوله حول استهلاك الجبن السائل، وإنه يزيد من الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات، غير صحيح ولايستند إلى أدلة علمية مثبتة.
وشددت على أن جميع منتجات الجبن في الأسواق المحلية تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة عن الهيئة والتي تكفل سلامتها للاستهلاك الآدمي. 

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