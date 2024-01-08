أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في المملكة عن الدول المجاورة

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يرى خبراء ومختصون، أن قطع غيار السيارات بالوكالات والمحلات التجارية بالمملكة مرتفعة جدًا قياسًا بدول المنطقة، ولا تتناسب مع الأسعار الفعلية للسيارات. اضافة اعلان





تضاعف أسعار قطع غيار السيارات



الفرق بين الوكيل شركات السيارات والموزع



تكلفة تخزين قطع غيار السيارات



ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات غير مبرر



وأشار رئس الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، في تصريحات إعلامية أن الهيئة درست أسعار السيارات لما بعد البيع فوجدت أسعارها قد تضاعفت، وفقًا لـ "مكة".ونوه إلى أن الهيئة لا تتدخل في التسعير، والجهة المشرفة هي وزارة التجارة، ويرى ضرورة معالجة الموضوع هيكليًا، بديلاً عن فرض العقوبات.وقال الزوم: لا بد من فهم العلاقة الرأسية بين المصنع والوكيل والموزع، وأنه عندما بدأت التحقيقات في قطع غيار السيارات وجدنا أن أغلب الجهات التي تم التحقيق معها موزعون وليسوا وكلاء.وأضاف، الوكيل يعمل كممثل للمصنع المنتج للسيارة أو قطع الغيار، ولا تخرج السيارة وضمانها والتزاماتها عن الوكيل، بينما المصنع ينقل كل المخاطر والالتزامات إلى الموزع.وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، هاني العفالق، إن الارتفاع والانخفاض أمر نسبي، ولا بد أن يُقاس بمتوسط وجود قطع الغيار بالمخزون ومعدل دورانها، حيث إن بعض القطع تبقى لفترات طويلة.وأشار إلى أن هناك تحمل تكلفة كبيرة لبقائها بالمخزون وقد لا تباع أصلا وتعد جزءًا من التكلفة، ولا بد من مبلغ يُعوّض التكاليف.وأضاف، ما دام الأمر متعلقًا بالعرض والطلب فإنه مع انفتاح السوق ووجود منصات بيع إلكترونية فإن الشخص مخير في الشراء، ولا يستوجب تدخلاً من أي جهة.وعلى النقيض من ذلك، أفاد رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية، علي برمان، بأن الارتفاع في قطع الغيار غير مبرر، ولا بد من تفعيل دور جمعية حماية المستهلك.ولفت إلى أن المتاجر الإلكترونية لا تكون حلاً دائمًا، فعندما يحتاج صاحب السيارة إلى قطعة غيار فورًا لن ينتظر حتى تأتيه القطعة بعد يومين أو ثلاثة من المتجر الإلكتروني.