توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.





توضيح مهم بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش اضافة اعلان



أهلاً بك ،

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 5, 2024

إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دفع الرسوم



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.وفي وقت سابق، كشفت الوزارة أنه يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دفع رسوم القدرات العامة والتحصيل الدراسي بحد أقصى خلال السنة الواحدة (6 مرات)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.1 - الإقامة الدائمة في المملكة.2 - يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.3 - استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.4 - عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.5 - الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.6 - استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.7 - استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.8 - أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.1 - تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.2 - سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.3 - إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.4 - تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.5 - إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.