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توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

الضمان الاجتماعي المطور
معاش الضمان الاجتماعي
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

توضيح مهم بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاشاضافة اعلان

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.

إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دفع الرسوم 

وفي وقت سابق، كشفت الوزارة أنه يتم إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من دفع رسوم  القدرات العامة والتحصيل الدراسي بحد أقصى خلال السنة الواحدة (6 مرات)، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.


معاش الضمان الاجتماعي

ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

1 - الإقامة الدائمة في المملكة.
2 - يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
4 - عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
5 - الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
6 - استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
7 - استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
8 - أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

1 - تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.
2 - سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
3 - إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“.
4 - تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
5 - إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 

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