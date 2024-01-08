عاجل.. حادث مروع بالمزاحمية.. وفاة 13 شخصا منهم طبيب وعائلته في طريقهم للعمرة

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تعرض أحد الأطباء لحادث مروع هو وعائلته أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، حيث انقلبت شاحنة عليهم من المسار المعاكس.





وفاة طبيب وعائلته في طريق العمرة: اضافة اعلان



وفي التفاصيل التي نشرتها "العربية"، فقد نعى أطباء في مدينة الملك فهد الطبية زميلهم الذي لقي حتفه في حادث مروري، حيث لقي الدكتور جاعم الشبحي، استشاري طب الأورام، حتفه مع أربعة من أسرته.ونقلت عن الدكتور مشبب علي العسيري أحد زملاء الطبيب الراحل، قوله: الأخ جاعم توفي وهو متجه للعمرة إثر حادث مروري مروع، نتيجة وجود سيارة عكس الطريق، مما أدى إلى وفاة 13 شخصا في هذا الحادث.وأوضح العسيري أن الدكتور جاعم خيرة من عرفت علماً وخلقاً ورعاية للمرضى ومحافظة على الصلاة.. أسأل الله العظيم الذي اختار له الموت متجها إلى طاعته، أن يبعثه ملبياً ويغفر له ويرحمه وكافة أسرته المفقودين معه.وتابع قائلا :"ولا يسعنا سوى أن نرسل تعازينا لزوجته وأسرته وأحبابه وزملائه وطلابه ومرضاه".وواصل في حديثه: كان فرحاً لأنه ذاهب مع عائلته للعمرة، وعند وصوله المزاحمية إذا بشخص باكستاني الجنسية يقود شاحنة بطريقة معاكسة للطريق العام ويصدمه ويصدم سيارتين معه.كما أشار إلى الطبيب جاعم لديه 8 من الأبناء أكبرهم في الجامعة وأصغرهم في الابتدائي، وكان يقوم بعمل حلقات لقراءة القرآن الكريم، فحفظت خمسة من أبنائه وزوجته القرآن.