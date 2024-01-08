عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب وأولياء الأمور

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تقدم منصة مدرستي، خدماتها التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

وتعد المنصة هي الواجهة البديلة للطلاب عند حدوث أي طارئ يتعذر معه الدراسة حضوريًا. اضافة اعلان

لذا، فمن المهم التسجيل في المنصة، من جانب الطلاب، وكذا أولياء الأمور.





خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب بحساب مايكروسوفت



خطوات التسجيل في منصة مدرستي ولي الأمر



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

