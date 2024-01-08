الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

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عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب وأولياء الأمور

مدرستي
منصة مدرستي
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تقدم منصة مدرستي، خدماتها التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
وتعد المنصة هي الواجهة البديلة للطلاب عند حدوث أي طارئ يتعذر معه الدراسة حضوريًا. اضافة اعلان
لذا، فمن المهم التسجيل في المنصة، من جانب الطلاب، وكذا أولياء الأمور.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب بحساب مايكروسوفت 

وفيما يلي خطوات التسجيل في منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت للطلاب:
- ادخل على منصة مدرستي ( من هنا).
- اختر الدخول إلى الموقع بحساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.
- اكتب البريد الإلكتروني.
- انقر على التالي.
- ادخل كلمة المرور.
- انقر على أيقونة تسجيل الدخول.


خطوات التسجيل في منصة مدرستي ولي الأمر

كما يمكن لأولياء الأمور التسجيل في منصة مدرستي، من خلال الخطوات التالية:
ادخل إلى منصة مدرستي.
اختر أيقونة الدخول بحساب ولي الأمر والإداريين.
أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.
اكتب رقم الهاتف.
اضغط على أيقونة أنا لست روبوت.
انقر على أيقونة تحقق.
اضغط على أيقونة تأكيد الحساب.

الدخول إلى منصة مدرستي

يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في الوقت نفسه.


دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا (من هنا)
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

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