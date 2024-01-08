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ولي العهد يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي بالمخيم الشتوي في العلا

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ولي العهد
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي في العلا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

بحث العلاقات الثنائيةاضافة اعلان


وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وبالأمس، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.
 وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
 فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني والوفد المرافق.

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