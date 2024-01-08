"صحة المدينة: ضبط وافد عربي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ضبط وافد من جنسية عربية يزاول مهنة طب العيون بدون ترخيص في فيلا سكنية.

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يتبع… صحة المدينة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط وافد من جنسية عربية يزاول مهنة طب العيون بدون ترخيص في فيلا سكنية وتم احالته لجهة الاختصاص لتطبيق الانظمة بحقه وتشديد العقوبة لجسامة فعله المخالف والذي يمثل خطراً على سلامة المرضى.يتبع… pic.twitter.com/VFLYJBk77N January 8, 2024

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه تم احالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه وتشديد العقوبة لجسامة فعله المخالف والذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى.ودعت مديرية الصحة، الجميع بالإبلاغ عن الممارسات الطبية الخاطئة عبر التواصل على الرقم المجاني 937.