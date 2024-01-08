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"صحة المدينة: ضبط وافد عربي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص

طبيب عيون
الأدوات التي تم ضبطها
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ضبط وافد من جنسية عربية يزاول مهنة طب العيون بدون ترخيص في فيلا سكنية.

 

تراخيص مهنة الطباضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه تم احالته لجهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقه وتشديد العقوبة لجسامة فعله المخالف والذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى.
ودعت مديرية الصحة، الجميع بالإبلاغ عن الممارسات الطبية الخاطئة عبر التواصل على الرقم المجاني 937.


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