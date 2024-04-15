عاجل.. التعليم تكشف عن 10 حالات لتعليق الدراسة أو تحويلها "عن بُعد"

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كشفت وزارة التعليم عن الحالات التي يتم فيها تعليق العمل في المبنى التعليمي والانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد.



حالات تحويل التعليم لـ "عن بعد":

1- الظواهر الجوية2- الأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها من 10 الى 50 ملمتر فأكثر.3- الأتربة المثارة.4- العواصف الترابية والعوالق الترابية.5- الضباب الكثيف والتي تكون الرؤية فيها أقل من 1 كيلو متر.6- الرياح الشديدة التي تصل سرعتها أكثر من 60 كيلومتر في الساعة.7- ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 متر.8- الموجات الباردة من 7 درجات تحت الصفر.9- الموجات الحارة فوق 51 درجة مئوية.10- العواصف الثلجية الشديدة التي يزيد ارتفاعها عن 5 سنتمتر.وأكدت الوزارة بحسب "اليوم" على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في (إمارة المنطقة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد).صلاحيات جديدةكما منحت وزارة التعليم إدارات التعليم جميع الصلاحيات لتعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر المنصات التعليمية بسبب التقلبات الجوية، وذلك من خلال اللجان المشكلة في جميع إدارات التعليم لإدارة الأزمات، لضمان سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.