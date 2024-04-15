الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التعليم تكشف عن 10 حالات لتعليق الدراسة أو تحويلها "عن بُعد"

الطلاب في المدارس
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت وزارة التعليم عن الحالات التي يتم فيها تعليق العمل في المبنى التعليمي والانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد.

حالات تحويل التعليم لـ "عن بعد":

اضافة اعلان
1- الظواهر الجوية
2- الأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها من 10 الى 50 ملمتر فأكثر.
3- الأتربة المثارة.
4- العواصف الترابية والعوالق الترابية.
5- الضباب الكثيف والتي تكون الرؤية فيها أقل من 1 كيلو متر.
6- الرياح الشديدة التي تصل سرعتها أكثر من 60 كيلومتر في الساعة.
7- ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 متر.
8- الموجات الباردة من 7 درجات تحت الصفر.
9- الموجات الحارة فوق 51 درجة مئوية.
10- العواصف الثلجية الشديدة التي يزيد ارتفاعها عن 5 سنتمتر.
وأكدت الوزارة بحسب "اليوم" على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في (إمارة المنطقة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد).
صلاحيات جديدة
كما منحت وزارة التعليم إدارات التعليم جميع الصلاحيات لتعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر المنصات التعليمية بسبب التقلبات الجوية، وذلك من خلال اللجان المشكلة في جميع إدارات التعليم لإدارة الأزمات، لضمان سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس.

اقرأ أيضا

برعاية وزير الحرس الوطني.. رئيس الجهاز العسكري المكلف يفتتح مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024

أخبار السعودية.. بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية وفصل الطالب بسبب الغياب

لا يُصدق.. شاهد قوة انتشار البردية الكثيفة جنوب شرق حائل

جامعة الملك عبدالعزيز تتلقى الموافقة السامية لتشكيل مجلس أمنائها

عاجل.. متى يُفصل الطالب بسبب الغياب؟.. تعرف على الإجراءات التفصيلية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اهم عشرة 11:00 م الأربعاء، 27 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. بشرى بشأن رواتب المعلمين وتقلبات جوية تستمر إلى السبت

أهم 10 11:03 م الأحد، 17 مارس 2024

عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بمعونة 3 مليارات ريال وبداية إجازة عيد الفطر في هذا الموعد

الدفاع المدني 8:08 م الأحد، 17 مارس 2024

بعد الإنذا الأحمر.. الدفاع المدني يحذر سكان "الجوف"

ا 1:28 ص الأحد، 17 مارس 2024

الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار في المركز الإسلامي بنيبال