عاجل.. أهم 10.. تقديم موعد صرف حساب المواطن وتحذير الأرصاد وضبط أسماك محظورة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. الموارد
البشرية: بدء المرحلة الثانية من توطين مهن الخدمات الاستشارية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40% وذلك اعتبارًا من تاريخ 25/03/2024م.. المزيد هنا
عاجل..
"التأمينات" ترد على خصم مبلغ من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن خصم مبلغ محدد من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي.. المزيد هنا
تعديلات نظامية
لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم
رحت وزارة العدل، مشروع تعديلات لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها أمام المحاكم، يهدف إلى تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى
لهؤلاء.. "الدفاع" تفتح باب القبول في التجنيد الموحد على 5 رتب
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في "الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة"، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة.. المزيد هنا
هل يؤثر معاش
التأمينات على استحقاق الضمان الاجتماعي؟
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الحصول على معاش التأمينات الاجتماعية لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
عاجل.. بعد
إعلان الأهلية.. متى سيتم صرف الدفعة 77 من حساب المواطن؟
مع إعلان أهلية الدفعة 77 من حساب المواطن، أمس الاثنين، برزت التساؤلات من جانب المستفيدين المؤهلين حول موعد الصرف الذي يتزامن مع عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا
عاجل..
"الأرصاد" يحذر من حالة مطرية تبدأ الخميس على مكة والمدينة والرياض و10
مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين من حالة مطرية تبدأ الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
عاجل..
"المرور" يوضح كيفية استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها
أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها.. المزيد هنا
"الغذاء والدواء": ضبط منشأة استوردت أسماكًا محظورة وتلاعبت في بيانات شحنتها وبطاقتها التعريفية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة استوردت أسماكًا محظورة، وتلاعبت في بيانات الشحنة التي تم معاينتها في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.. المزيد هنا
المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان
رحبت المملكة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار.. المزيد هنا
عاجل ورسميًا.. حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع دفعة شهر إبريل
أعلن حساب المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، عن تقديم موعد صرف دعم شعر أبريل بسبب تزامن صرفه مع إجازة عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا