عاجل.. أهم 10.. تقديم موعد صرف حساب المواطن وتحذير الأرصاد وضبط أسماك محظورة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



عاجل.. الموارد البشرية: بدء المرحلة الثانية من توطين مهن الخدمات الاستشارية



عاجل.. "التأمينات" ترد على خصم مبلغ من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي



تعديلات نظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم



عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "الدفاع" تفتح باب القبول في التجنيد الموحد على 5 رتب



هل يؤثر معاش التأمينات على استحقاق الضمان الاجتماعي؟



عاجل.. بعد إعلان الأهلية.. متى سيتم صرف الدفعة 77 من حساب المواطن؟



عاجل.. "الأرصاد" يحذر من حالة مطرية تبدأ الخميس على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق



عاجل.. "المرور" يوضح كيفية استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها



"الغذاء والدواء": ضبط منشأة استوردت أسماكًا محظورة وتلاعبت في بيانات شحنتها وبطاقتها التعريفية



المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان



عاجل ورسميًا.. حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع دفعة شهر إبريل

