عاجل.. أهم 10..موعد صرف دعم حساب المواطن والإطاحة بـ 4 نساء

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. يصادف عيد الفطر.. حساب المواطن يكشف موعد صرف الدعم القادم



5 أفعال احذر ارتكابها خلال هطول الأمطار.. تحذير جديد من المرور



شاهد.. هطول الأمطار على مفرق حوطة سدير



المرور يجيب.. هل يمكن نقل سيارة باسمي ولم تخرج رخصة القيادة بعد؟



شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 4 وافدات لقيامهن بهذا الأمر



عاجل.. ضبط 21151 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وعقوبة موجعة في انتظارهم



الإعلان رسميًا عن إجازة عيد الفطر المبارك



اعتراف أحد المنفذين لهجوم موسكو.. وارتفاع حصيلة الضحايا لـ 115



عاجل.. حقيقة منع المياه المعبأة لأمراض القلب



عاجل.. ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وصدم مركبات خاصة ورسمية

