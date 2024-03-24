الأحد، 14 رمضان 1445 ، 24 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10..موعد صرف دعم حساب المواطن والإطاحة بـ 4 نساء

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. يصادف عيد الفطر.. حساب المواطن يكشف موعد صرف الدعم القادماضافة اعلان


تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين حول موعد صرف الدفعة القادمة.. المزيد هنا

5 أفعال احذر ارتكابها خلال هطول الأمطار.. تحذير جديد من المرور


أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، تحذيرًا مهمًا لجميع قائدي المركبات، تزامنًا مع هطول أمطار.. المزيد هنا

شاهد.. هطول الأمطار على مفرق حوطة سدير


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على مفرق حوطة سدير، وتحديدا على طريق طريق الرياض –سدير – القصيم السريع.. المزيد هنا

المرور يجيب.. هل يمكن نقل سيارة باسمي ولم تخرج رخصة القيادة بعد؟


أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يتم تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.. المزيد هنا

شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 4 وافدات لقيامهن بهذا الأمر


قبضت شرطة العاصمة المقدسة على (4) وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل.. المزيد هنا

عاجل.. ضبط 21151 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وعقوبة موجعة في انتظارهم


أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. المزيد هنا

الإعلان رسميًا عن إجازة عيد الفطر المبارك


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.. الزيد هنا

اعتراف أحد المنفذين لهجوم موسكو.. وارتفاع حصيلة الضحايا لـ 115


ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع يوم أمس الجمعة في صالة للحفلات بضاحية موسكو إلى 115 قتيلا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.. المزيد هنا

عاجل.. حقيقة منع المياه المعبأة لأمراض القلب


نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، مزاعم وجود مياه تجارية معبأة تمنع أمراض القلب.. المزيد هنا

عاجل.. ضبط مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وصدم مركبات خاصة ورسمية


قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل من محطة وقود، والسير بها بسرعة عالية.. المزيد هنا

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عاجل..تعليق الدراسة في الرياض.. غدا الأحد

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