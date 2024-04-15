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تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص توطين وظائف مبيعات التأمين

الموارد البشرية1
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع هيئة التأمين، عن بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية؛ سعيًا لتوفير فرص عملٍ للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين.اضافة اعلان
ويسري القرار بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبار من 15 إبريل 2024 وذلك من منطلق دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعيًا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

ويأتي ذلك استنادًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445 هـ.

قرار توطين وظائف مبيعات التأمين

ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات.
ما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، مما يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين، وتحسين الأداء العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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