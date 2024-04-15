عاجل.. التأمينات توضح الأسباب.. انتقل لمدينة جديدة وترك عمله وتم رفضه في ساند؟

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع استفسار أحد المستفيدين بشأن رفضه في ساند بعد انتقاله لمدينة جديدة وتركه لعلمه.

وورد في سؤال المستفيد: ""انتقلت للعيش في مدينة ثانية وخرجت من العمل وقدمت على ساند وتم رفضي لهذا السبب، كيف أحل المشكلة؟".



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