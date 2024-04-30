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موانيء تضيف خدمة جديدة تربط المملكة بموانئ شمال وجنوب أوروبا

موانيء
موانيء
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، خدمة الشحن الملاحية الجديدة " LEVANTE EXPRESS" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال وجنوب أوروبا.اضافة اعلان

خدمة جديدة بموانيء:


وتعكس الخدمة الجديدة ثقة المستثمرين بما يمتاز به الميناء من كفاءة تشغيلية عالية، وقدرات فائقة على استقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شمال وجنوب أوروبا، ومينائي لاسبيزيا ونابلس في إيطاليا، وميرسن التركي، والإسكندرية بمصر، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 15,000 حاوية.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، نتيجة أعمال التطوير المستمرة التي تنفذها "موانئ" لجعله ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث شهد خلال العام الجاري انتهاء أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي، باستثمارات بلغت 6.6 مليارات ريال، مما يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد من طاقته الاستيعابية، ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية.

ميناء جدة الإسلامي:


يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفاً متعدد الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل: محطتين لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7,5 ملايين حاوية قياسية، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.

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