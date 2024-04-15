عاجل.. توقف الدعم لتواجده خارج المملكة هل يحصل عليه بعد العودة؟.. رد من حساب المواطن

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تقضي لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن" بوقف الدعم عن المتواجدين خارج المملكة لأسباب مختلفة، بما فيها الدراسة والعلاج لأكثر من 90 يومًا.





حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة



اهلا بك، يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩، نسعد بخدمتك April 14, 2024

أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

