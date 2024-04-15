عاجل.. توقف الدعم لتواجده خارج المملكة هل يحصل عليه بعد العودة؟.. رد من حساب المواطن

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تقضي لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن" بوقف الدعم عن المتواجدين خارج المملكة لأسباب مختلفة، بما فيها الدراسة والعلاج لأكثر من 90 يومًا.
حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكةووفقًا للبرنامج، فإنه "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا. وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".
وفي هذا الصدد، يتساءل أحد المستفيدين: "كنت خارج السعودية لـ 5 أشهر وتوقف الدعم بسبب التواجد خارج المملكة، الآن متواجد في المملكة منذ 2024/04/13 ما الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم بعد العودة من الخارج؟".
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة".
اهلا بك، يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/IhkLFAlJXW، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 14, 2024
أهلية حساب المواطن
ويمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أول التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية.
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟
فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.