الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار هطول الأمطار الرعدية

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دعت
المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار
الرعدية على معظم مناطق المملكة.
الدفاع المدني يُحذر من استمرار الأمطار
الرعدية وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات
المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
أمطار
مستمرة على مناطق المملكة حتى الأربعاءوأكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل
الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية
على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت أن مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وستتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة.