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الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من استمرار هطول الأمطار الرعدية

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان


الدفاع المدني يُحذر من استمرار الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

أمطار مستمرة على مناطق المملكة حتى الأربعاء

وأكدت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الأربعاء المقبل.


 وأوضحت أن مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وستتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

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