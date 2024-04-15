ولي الأمر جازف بهم.. مفاجأة صادمة عن وفاة 10 طلاب في سيول سلطنة عمان

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عمّت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة 10 طلاب غرقاً في مياه السيول التي تشهدها سلطنة عمان، اليوم الإثنين.



تفاصيل الحادث الأليم:



ولي الأمر جازف بأرواح الطلاب:



وحول تفاصيل الحادث الأليم، كشف مدير عام المدير العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الدكتور علي بن حميد الجهوري ملابسات ما حدث.وقال خلال مداخلة للتلفزيون العماني إلى أن الأودية أحاطت ببعض المدارس في محافظات شمال الشرقية، لكن المدرسة التي حصلت فيها المأساة لم تصل إليها الأودية بشكل مباشر.وتابع: لكن ما حدث هو تصرف شخصي من قبل ولي الأمر الذي ذهب إلى المدرسة وأخذ أبناءه دون علم مدير المدرسة، وقد حاول أحد المعلمين ثنيه وتوجيهه ونصحه بخطورة الوضع على الطلاب لاسيما وأن جميع زملائهم الآخرين موجودون بالمدرسة.وأوضح أنهم كمعلمين وإدارة مدرسة أمناء على هؤلاء الطلبة، وبالتالي حسب البروتوكول فإنه عند هطول الأمطار يظل الطلاب في المدرسة؛ لكونها البيئة الآمنة لهم، حيث إن المدارس تُستخدم كمراكز إيواء وقت الفيضانات والأمطار والأعاصير، لكن -والحديث للجهوري- أخذ ولي الأمر الطلاب دون إذن ورغبة من قبل المدرسة وتصرف بشكل شخصي وجازف بأرواح أكثر من 11 طالباً.