الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ولي الأمر جازف بهم.. مفاجأة صادمة عن وفاة 10 طلاب في سيول سلطنة عمان

ا
الأطفال الضحايا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
عمّت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة 10 طلاب غرقاً في مياه السيول التي تشهدها سلطنة عمان، اليوم الإثنين.

تفاصيل الحادث الأليم:اضافة اعلان

وحول تفاصيل الحادث الأليم، كشف مدير عام المدير العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط والمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان الدكتور علي بن حميد الجهوري ملابسات ما حدث.
وقال خلال مداخلة للتلفزيون العماني إلى أن الأودية أحاطت ببعض المدارس في محافظات شمال الشرقية، لكن المدرسة التي حصلت فيها المأساة لم تصل إليها الأودية بشكل مباشر.
وتابع: لكن ما حدث هو تصرف شخصي من قبل ولي الأمر الذي ذهب إلى المدرسة وأخذ أبناءه دون علم مدير المدرسة، وقد حاول أحد المعلمين ثنيه وتوجيهه ونصحه بخطورة الوضع على الطلاب لاسيما وأن جميع زملائهم الآخرين موجودون بالمدرسة.

ولي الأمر جازف بأرواح الطلاب:

وأوضح أنهم كمعلمين وإدارة مدرسة أمناء على هؤلاء الطلبة، وبالتالي حسب البروتوكول فإنه عند هطول الأمطار يظل الطلاب في المدرسة؛ لكونها البيئة الآمنة لهم، حيث إن المدارس تُستخدم كمراكز إيواء وقت الفيضانات والأمطار والأعاصير، لكن -والحديث للجهوري- أخذ ولي الأمر الطلاب دون إذن ورغبة من قبل المدرسة وتصرف بشكل شخصي وجازف بأرواح أكثر من 11 طالباً.

اقرأ أيضا

لحظات رعب.. شاهد تساقط البرد بأحجام كبيرة في شوارع سلطنة عمان

مطالبات دولية للاحتلال بدفع تكلفة إعادة البناء والإعمار في غزة

وفاة 12 نتيجة السيول.. الحالة الجوية على سلطنة عُمان تصل إلى ذروتها غدًا

تعليق الدراسة في كافة المدارس بسبب المنخفض الجوي بالإمارات

سنة أولى حرب.. "حوار البنادق" يتسيّد المشهد السوداني

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 6:01 م الإثنين، 15 أبريل 2024

بعد كارثة السيول.. انهيار للصخور في طريق عام بسلطنة عمان

أطفال سيول عمان 12:07 م الإثنين، 15 أبريل 2024

شاهد.. لن تصدق ما فعله هذا الشخص وسط سيول سلطنة عمان

ا 8:38 م الأحد، 14 أبريل 2024

أودى بحياة 12 شخصاً.. سيل يجرف مركبة داخلها عائلة في سلطنة عمان (فيديو)

سلطنة عمان -سيول 8:27 م الأحد، 14 أبريل 2024

أمطار غزيرة وسيول في سلطنة عمان .. غرق أحياء بأكملها