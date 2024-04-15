الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لهؤلاء المزارعين.. الأمن الغذائي تُطلق خدمة تفاعلية بـ 7 مميزات

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الهيئة العامة للأمن الغذائي
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج "whatsapp" التفاعلي من خلال الرقم "00966556085234".اضافة اعلان

مميزات الخدمة الجديدة من الأمن الغذائي 

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تأتي بهدف تقديم الخدمات عبر المستفيدين للخدمة من مزارعي القمح المحلي.

إطلاق مجموعة من الخدمات للمزارعين

واضافت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي: 
1 - إلغاء موعد.
2 - إلغاء مقر التوريد.
3 - حجز مقر التوريد.
4 - حجز موعد التوريد.
5 - الاستعلام عن المواعيد المسجلة.
6 - الحصول على قوائم الشحنات المستلمة.
7 - الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة.


الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة

في الوقت نفسه، أكدت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.

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