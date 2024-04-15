بشرى لهؤلاء المزارعين.. الأمن الغذائي تُطلق خدمة تفاعلية بـ 7 مميزات

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج "whatsapp" التفاعلي من خلال الرقم "00966556085234".





مميزات الخدمة الجديدة من الأمن الغذائي



إطلاق مجموعة من الخدمات للمزارعين



الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة



وأوضحت أن الخدمة الجديدة تأتي بهدف تقديم الخدمات عبر المستفيدين للخدمة من مزارعي القمح المحلي.واضافت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي:1 - إلغاء موعد.2 - إلغاء مقر التوريد.3 - حجز مقر التوريد.4 - حجز موعد التوريد.5 - الاستعلام عن المواعيد المسجلة.6 - الحصول على قوائم الشحنات المستلمة.7 - الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة.في الوقت نفسه، أكدت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.