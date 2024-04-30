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عاجل.. مواطن ينهي حياة امرأة رمياً بالرصاص ودوريات الأمن بنجران تطيح به

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صورة نشرها حساب الأمن العام
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة نجران على مواطن لقتله امرأة بإطلاق النار عليها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن هرب بمركبة دون لوحات:اضافة اعلان

وفي وقت سابق، أعلن مخفر شرطة القاعد بمنطقة حائل، أنه تمن من القبض على مواطن لهروبه أثناء محاولة استيقافه وقيادة مركبته.
وأوضح أن المواطن المقبوض عليه كان يقود مركبة من دون لوحات بتهور وسرعة عالية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأكد أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وزارة الداخلية:

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.
 وقال تعالي : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان بالحدود الشمالية


 أقدم/ محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل/ بندر بن ضحوي بن خلف الرويلي – سعودي الجنسية – وذلك بدعسه بسيارة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي – سعودي الجنسية – بمنطقة الحدود الشمالية.

تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين


 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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