أهمها الداخلية.. مجلس الوزراء يقرر ترقية عدد من القيادات في جهات مختلفة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية المهندس/ أحمد بن سعيد بن محمد أبوعليط إلى وظيفة (مستشار أول هندسة نفط وغاز) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية تركي بن عبدالله بن زيد العميقان التميمي إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة المنطقة الشرقية.

ـ ترقية ناصر بن أحمد بن ناصر الشايع إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن ناصر المجلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية محمد بن عبدالواحد بن عبداللَّه العريفي إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـ ترقية نايف بن منور بن جابر العبدلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ـ ترقية أمل بنت حاسن بن حسين الخماش إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية المهندس/ بدر بن سليمان بن حمد المعيوف إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ـ ترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.