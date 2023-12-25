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عاجل.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني الأحد القادم

اختبارات الفصل الدراسي الأول
اختبارات الفصل الدراسي الأول (أرشيفية)
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وجهت وزارة التعليم مدارس التعليم العام للبنين والبنات في المناطق والمحافظات، ببدء إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، اعتبارًا من الأحد القادم.اضافة اعلان

اختبارات منتصف العام الدراسي تستغرق أسبوعًا

وأكدت الوزارة على أن اختبارات منتصف العام الدراسي ستستغرق أسبوعًا كاملاً، مضيفة أن الاختبارات ستُنفذ خلال الحصص اليومية المعتادة دون إخلال بسير اليوم الدراسي، ورصد الدرجات في نظام «نور» الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات، وفقًا لـ"عكاظ".

موعد إدخال درجات أعمال السنة

من جهة أخرى، حددت الوزارة الـ6 من رجب القادم، آخر موعد لإدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة للمراحل الدراسية الثلاث كافة.

برنامج الزيارات الميدانية

فيما بدأت اللجان الإشرافية من هيئة تقويم التعليم والتدريب والوزارة في تنفيذ زيارات ميدانية إلى المدارس لمتابعة أعمال التقييم الذاتي للمدارس التي بدأت الوزارة والهيئة في تطبيقه هذا العام.
ويهدف البرنامج لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها، وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام.
ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.
ويستهدف البرنامج خلال العام الحالي جميع مدارس المملكة الحكومية والأهلية والعالمية لتطبيق التقويم الذاتي من قبل المدرسة عبر منصة تميز الرقمية، وتقديم التغذية الراجعة لها، إضافة إلى تنفيذ التقويم الخارجي من قبل فرق الهيئة لأكثر من 10 آلاف مدرسة، واستطلاع آراء المعلمين وأولياء الأمور والطلبة من خلال الاستبانات الرقمية المخصصة لهم.

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