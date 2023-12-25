قبل إيقاف الخدمات.. "مدد": 10 أيام للمنشآت لتبرير مخالفات تأخر الرواتب

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قلصت منصة «مدد» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين إلى 10 أيام بعد أن كانت المهلة المقررة سابقاً 30 يوماً. اضافة اعلان





تقليص مدة تبرير المنشآت لتأخير الرواتب



عقوبات بإيقاف الخدمات



منصة "مدد"



يأتي ذلك بعد أن قلصت المنصة أيضاً المهلة للموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، بعد أن كانت المهلة المحددة سابقاً 7 أيام.وبيّنت أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.ووفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تأخر المنشأة في صرف رواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي وحتى لو كانت رخصة عمله سارية.ومن أهم اختصاصات منصة "مدد":- توفير بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية.- تحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين.- تقدم خدماتها للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، برسوم تبدأ من 460 ريالاً للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها 9 عمال فأقل.- و575 ريالاً للمنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها من 10 – 29 عاملاً.- و690 ريالاً للمنشآت ما بين 30 - 59 عاملاً.- و805 ريالات للمنشآت التي يعمل بها نحو 60 - 99 عاملاً.- أما المنشآت التي يتجاوز عدد عامليها 100 عامل وأقل من 1000 عامل فتبلغ رسوم الاشتراك 920 ريالاً.ولن تتطلب المنشأة توقيع أي اتفاقيات أو تعاقدات مع البنوك لإدارة نظام الرواتب، وفي حال عدم تعاقد المنشآت مع منصة مدد فستلزم بعمل اتفاقية مع البنوك.وتتيح «مدد» لصاحب المنشأة إضافة الموظفين في المنصة، وإن كانوا غير مضافين بنظام التأمينات الاجتماعية، كالعاملين بنظام جزئي، مع إتاحة إضافة استقطاعات، أو بدلات أو مكافآت على رواتب الموظفين قبل التحويل.وتمكّن المنصة أصحاب العمل من دفع الرواتب في الشهر الواحد أكثر من مرة، مع إمكانية دفع الرواتب لعدد محدود من الموظفين في كل مرة، وفي ما يختص بالموظفين غير المضافين في نظام التأمينات الاجتماعية، فيسمح النظام بإضافتهم في النظام عبر منصة «مدد».