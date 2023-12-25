تفاصيل عفو "القريقري" عن قاتل ابنه ورفع الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ" قبيلة حرب"‬

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في واقعة حظيت بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، عفا المواطن حميد القريقري عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع. اضافة اعلان





القريقري يعفو عن قاتل ابنه:



الشيخ فالح الضماد يرفع الراية البيضاء:



وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.وقد تم تداول هاشتاجات مثل "قصاص مترك المسردي" و"العفو عن مترك ".كما تزايدت الدعوات للعفو بعدما ناشدت والدة المسردي أهل القريقري للصفح والمغفرة.بينما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" رفع ‏الشيخ فالح الضماد الراية البيضاء لـ "قبيلة حرب‬" بعد أن عفى والد المقتول أحمد القريقري عن قاتله مترك المسردي بساحة القصاص.وقال الضماد خلال مقطع الفيديو الذي تم تداوله: " وردنا اليوم خبر تنازل الشيخ حميد القريقري عن مترك المسردي قاتل ابنه أحمد القريقري قبل تنفيذ حكم الشرع لوجه الله".وأضاف: " لكم عندنا الراية البيضاء، بيض الله وجهكم في الدنيا وفي يوم الحشر وفي يوم الحساب، حطيتم في رقابنا معروف ما ننساه".وتابع قائلا: "الله يجمل حالكم، ولا يهينكم ولا يهين كل من سعى من شيوخ وأمراء وإعلاميين، اللي اجتهدوا في موضوع ولدنا، الله يجعلها تفرج عنكم يوم لا ظل إلا ظله ".وشدد أيضا في حديثه: " حميد القريقري الحربي، لك معروف في رقاب قحطان، نموت ما ننساه".