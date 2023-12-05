الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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عاجل.. إنذار أحمر على المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية

امطار غزيرة على تبوك
أرشيفية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة إنذارات حمراء على كل من ( المدينة المنورة- الجوف- تبوك- الحدود الشمالية).

الدفاع المدني

فيما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من هذه المناطق السابق ذكرها.

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل" ضباء وحقل والبدع وتيماء".
2 - منطقة الحدود الشمالية واشمل "طريف وعرعر".
3 - منطقة الجوف، وتشمل" القريات وطبرجل وسكاكا".
4 - منطقة حائل وتشمل" الحائط والشملي وموقق ودومة الجندل".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر "
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والجموم والطائف وبحرة وجدة ورابغ وخليص والكامل ووالخرمة والمويه وتربة ورنية والقنذة والليث".

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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