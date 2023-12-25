عاجل.. خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة الحجز

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ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في العاصمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن اكتمال الشبكة الرئيسة لحافلات الرياض. اضافة اعلان





اكتمال الشبكة الرئيسة لحافلات الرياض



شبكة متكاملة تجمع قطارات وحافلات حديثة



شبكة نقل عامة متقدمة باستخدام أحدث التقنيات



800 حافلة بأكثر من 2,900 محطة ونقطة توقف



6 مسارات و 84 محطة تعمل كوسيلة نقل رئيسة



تطبيق حافلات الرياض



أسعار تذاكر حافلات الرياض



مسارات حافلات الرياض وأهم معالم المدينة



ومع هذه الخطوة التي حققت طفرة نوعية في مجال النقل، فقد وصل إجمالي عدد المسارات الى 54 مسارًا تُخدم من خلال 679 حافلة، وعبر 2145 محطة ونقطة توقف.ويتضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض إنشاء شبكة متكاملة تجمع بين قطارات حديثة وحافلات، ملتزمة بتلبية احتياجات النقل الحالية والمستقبلية، من خلال:1 - تعزيز مشروع التنمية الاقتصادية.2 - تعزيز التنافسية الشاملة لمدينة الرياض في مختلف الميادين.3 - تعزيز مكانة المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية متميزة.ويعتمد المشروع على تشغيل شبكة نقل عامة متقدمة باستخدام أحدث التقنيات، مع 87 مسارًا لـ “حافلات الرياض”، تتألف من 54 مسارًا للشبكة الرئيسة و33 مسارًا تغذية لـ “قطار الرياض”.وتضم الشبكة أكثر من 2,900 محطة ونقطة توقف لخدمة الركاب عبر أكثر من 800 حافلة تمتد على طول 1900 كم.ويتكون “قطار الرياض” من 6 مسارات و84 محطة تعمل كوسيلة نقل رئيسة للركاب عبر أحياء العاصمة.كما تمّ إطلاق البوابة الإلكترونية www.riyadhbus.sa والتي تقدم خيارات متنوعة للركاب لمعرفة مسارات الحافلات، وآلية شراء التذاكر، مع إطلاق “تطبيق حافلات الرياض” الذي يقدم تجربة فريدة وسهلة لمستخدمي الشبكة، عبر خاصية “اختر وجهتك” والتتبع عبر الخريطة التفاعلية “تتبع مسارك”، بهدف:- شراء التذاكر بكل يسر عبر “اشتر تذكرتك”.- تاحة الدفع الرقمي داخل الحافلات.- توفير الخدمات المتقدمة معلومات دقيقة وتحسينًا لتجربة النقل العام.- إتاحة ميزات إضافية مثل “بطاقة درب” تسهل دفع أجرة الحافلة وتيسر عملية شراء التذاكر، مما يجعل النقل في الرياض تجربة سلسة ومتكاملة.- حجز التذاكر عبر بطاقة درب، أو البطاقات البنكية والأجهزة الذكية داخل الحافلة.أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن أسعار تذاكر الحافلات، والتي جاءت على النحو التالي:1 - تذكرة ساعتين ٤ ريالات.2 - تذكرة ٣ أيام ٢٠ ريالًا.3 - تذكرة ٧ أيام ٤٠ ريالًا.4 - تذكرة ٣٠ يوم ١٤٠ ريالًا.وتم تقسيم وتخطيط مسارات حافلات الرياض على هذا النحو:

المسار -7-: مركز النقل العام – جامعة الملك سعود

المعالم الرئيسية:

– وزارة الخارجية

– المتحف الوطني

– قصر الحكم

– جامعة الملك سعود

– مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون



المسار 8: البطحاء – دلة لتعليم القيادة

المعالم الرئيسية:

– مستشفى الملك فيصل التخصصي

– المتحف الوطني

– دلة لتعليم القيادة



المسار 9: النقل العام – سوق الشمال للخضار

المعالم الرئيسية:

– المتحف الوطني

– قصر الحكم

– الغرفة التجارية

– سوق الشمال للخضار

– مكتبة الملك فهد الوطنية

– مركز النقل العام



المسار 10: البطحاء – خالد بن الوليد

المعالم الرئيسية:

– استاد الأمير فيصل بن فهد

– متنزه الملك عبدالله

– حديقة الحيوانات

– وزارة الحرس الوطني

– مكتبة الملك عبدالعزيز



المسار 16: البطحاء – طويق

المعالم الرئيسية:

– مدينة الملك سعود الطبية

– قصر الحكم



المسار 17: البطحاء – الصناعية الجديدة

المعالم الرئيسية:

– المتحف الوطني

– قصر الحكم

– المدينة الصناعية



المسار 160: البطحاء – المصانع

المعالم الرئيسية:

– مستشفى الإيمان العام



المسار180: قصر الحكم – عليشة

المعالم الرئيسية:

– مستشفى الإيمان العام



المسار 250: سليمانية – مستشفى الحرس الوطني

المعالم الرئيسية:

– مدينة الأمير سلطان الطبية

– مستشفى الحرس الوطني

– حديقة النهضة

– نادي ضباط القوات المسلحة



المسار 342 : الربيع – اليرموك

المعالم الرئيسية:

– جامعة الإمام محمد بن سعود

– محكمة الأحوال الشخصية



المسار 540 : حسان بن ثابت – الخليج

المعالم الرئيسية:

– مستشفى الجزيرة

– حديقة حي الخليج



المسار 660: مركز النقل العام – ديراب

المعالم الرئيسية:

– مركز النقل العام

– مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل – طريق ديراب



المسار 680: مركز النقل العام – عرقة

المعالم الرئيسية:

– مستشفى الملك فيصل التخصصي

– سوق الخضار والفواكه المركزي بالعزيزية

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

– وزارة الخارجية



المسار 730: العريجاء الغربي – الربيع

المعالم الرئيسية:

– مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

– المدينة الرقمية

– حي السفارات





توقيت حافلات الرياض



تذاكر حافلات الرياض



كيفية شراء تذاكر حافلات الرياض



تذاكر حافلات الرياض للأطفال



شروط البطاقة المخفضة



في الوقت نفسه، تعمل الحافلات على مدار الأسبوع من الخامسة صباحاً ولغاية الثانية عشرة في منتصف الليل.وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن “حافلات الرياض” 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بالتذكرة نفسها خلال هذه المدة.وحسب الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فقد تمّ اعتماد عدة طرق بسيطة وسهلة:1- يمكنك شراء بطاقة “درب” وقيمتها 10 ريالات تدفع لمرة واحدة، والتي يمكن إعادة استخدامها حيث تعتبر محفظة إلكترونية، ويمكن شراؤها عبر آلات بيع التذاكر في محطات الحافلات أو مكاتب بيع التذاكر، ويمكن إعادة شحنها من نفس الآلات.2- من خلال التطبيق.3- أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات4- استخدام بطاقة (مدى) المصرفية أو البطاقات الائتمانية والأجهزة الذكية المزودة بخاصية الاتصال قريب المدى NFC وذلك بتمريرها عبر جهاز قارئ التذاكر داخل الحافلة.- الأطفال إلى عمر ست سنوات رحلتهم مجانية.* البطاقة المخفضة لحافلات الرياض- خصم 50% للفئات التالية:لمن أعمارهم دون سن 18 عامًا، والطلاب، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومرضى السرطان، وذوي الشهداء من الدرجة الأولى، ومن أعمارهم 60 عاما فما فوق.للتقديم ستحتاج إلى زيارة مكتب بيع التذاكر في محطة شارع علي بن أبي طالب وتقديم ما يثبت الأهلية، والوثائق الرسمية مطلوبة للتقدم بطلب البطاقة المخفضة.وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن مكتب بيع التذاكر مفتوح من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع. يرجى ملاحظة أنه عند استخدام البطاقة المخفضة، يجب أيضًا حمل إثبات الأهلية.