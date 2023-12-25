عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م. اضافة اعلان





التأمين على عقود العمالة المنزلية أول عامين



التأمين على عقود العمالة المنزلة بعد أول عامين اختياريًأ



تعويض صاحب العمل في حال وفاة العامل



تعويض العامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي



حفظ حقوق العمالة المنزلية



وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م.وقالت الوزارة إن عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة قد بلغ أكثر من “175” ألف عميل.وأضافت ا أن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.وتسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.وتعويض العامل أيضا في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشياً مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.وأطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية.وينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول.