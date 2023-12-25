الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

الموارد البشرية
الموارد البشرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م.اضافة اعلان

التأمين على عقود العمالة المنزلية أول عامين

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.
ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م.

التأمين على عقود العمالة المنزلة بعد أول عامين اختياريًأ

 وقالت الوزارة إن عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة قد بلغ أكثر من “175” ألف عميل.
وأضافت ا أن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
وتسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.

تعويض صاحب العمل في حال وفاة العامل

إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.

تعويض العامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي

وتعويض العامل أيضا في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشياً مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.

حفظ حقوق العمالة المنزلية

وأطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية.
وينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول.

اقرأ أيضا

عاجل.. هل يجوز أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟.. رد من سكني

توضيح عاجل من سكني بخصوص تأخر وصول الدعم إلى مستحقيه

عاجل.. أنا عائل متزوج هل يُشترط استقلالية السكن للحصول على دعم حساب المواطن؟

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن تمديد الدفعات للمواطنين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 1:07 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" حول مصادر أموال الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي 11:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن تسجيل السجين في الضمان الاجتماعي

WhatsApp-Image-2021-06-23-at-10.26.52-PM 1:03 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"ريادة" يعلن عن دورة تدريبية بمجال الموارد البشرية عن بُعد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 8:28 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الموارد البشرية": توثيق إلكتروني لعقود توطين التشغيل والصيانة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
11:02 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن جميع المكافآت الجامعية وتأثيرها على الدعم الشهري

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
10:20 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

هيئة التخصصات الصحية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

كلية الملك خالد العسكرية
9:24 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

كلية الملك خالد العسكرية تعلن عن نتائج الترشيح لحملة الشهادة الثانوية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
8:54 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

"التأمينات" لا تقدم دعم لرواتب المشتركين من المواطنين في المنشآت.. توضيح مهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الموارد البشرية
11:03 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية تُطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

3-51
10:08 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية وقيمة التكلفة 1445

أهم 10
9:47 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية وشروط استخدام حافلات النقل العام

مدرستي
9:15 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات إنشاء حساب جديد 1445

كلية الملك خالد3
8:45 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية

برنامج سكني
8:04 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يجوز أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟.. رد من سكني