الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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عاجل.. أهم 10.. ولي العهد في الدوحة والإنذار الأحمر يطرق سماء عدة مناطق

أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445


يواجه بعض الطلاب والمعلمين مشكلة فقدان حسابهم ونسيان كلمة المرور على منصة "مدرستي"،. المزيد هنا

توضيح من "الصحة" حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية


أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية.. المزيد هنا

العلماء يكتشفون أخيرًا سر الإصابة بالصداع النصفي


اكتشف باحثون في ألمانيا أخيرًا، سبب صداع التوتر والصداع النصفي الذي يعد من أكثر أنواع آلام الرأس شيوعًا، والذي لم يتم العثور على علاج له بعد.. المزيد هنا

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"الزكاة" تطالب الخاضعين لضريبة الاستقطاع تقديم إقرارات شهر نوفمبر



طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية .. المزيد هنا

بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات


أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) . المزيد هنا

غزة وقرارات "أوبك".. البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي


في ختام القمة 44 لدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.. المزيد هنا

"الموارد البشرية" يعتمد مليار ريال لدعم 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة


أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة.. المزيد هنا

عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي


نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

ولي العهد وأمير قطر يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري ويشهدان تبادل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم



ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة،.. المزيد هنا

عاجل.. إنذار أحمر على المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية



أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة إنذارات حمراء على كل من ( المدينة المنورة- الجوف- تبوك- الحدود الشمالية)... المزيد هنا

بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت


صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. المزيد هنا
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