عاجل.. أهم 10.. ولي العهد في الدوحة والإنذار الأحمر يطرق سماء عدة مناطق

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445



توضيح من "الصحة" حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية



العلماء يكتشفون أخيرًا سر الإصابة بالصداع النصفي



"الزكاة" تطالب الخاضعين لضريبة الاستقطاع تقديم إقرارات شهر نوفمبر







بادر بالتقديم في وظائف وزارة الخارجية للعمل في 3 دول و 6 مميزات



أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) . المزيد



غزة وقرارات "أوبك".. البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي



في ختام القمة 44 لدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.. المزيد



"الموارد البشرية" يعتمد مليار ريال لدعم 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة



أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة.. المزيد



عاجل.. حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي



نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي.. المزيد



ولي العهد وأمير قطر يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري ويشهدان تبادل عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم





ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة،.. المزيد



عاجل.. إنذار أحمر على المدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية





أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة إنذارات حمراء على كل من ( المدينة المنورة- الجوف- تبوك- الحدود الشمالية)... المزيد



بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت



صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. المزيد طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية .. المزيد هنا أعلنت وزارة الخارجية عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من (الرجال والنساء) . المزيد هنا في ختام القمة 44 لدول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.. المزيد هنا أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن قيمة المشاريع المعمّدة لأكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة في منصة فرصة.. المزيد هنا نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة،.. المزيد هنا أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة إنذارات حمراء على كل من ( المدينة المنورة- الجوف- تبوك- الحدود الشمالية)... المزيد هنا صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. المزيد هنا

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يواجه بعض الطلاب والمعلمين مشكلة فقدان حسابهم ونسيان كلمة المرور على منصة "مدرستي"،. المزيد هنا أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية.. المزيد هنا اكتشف باحثون في ألمانيا أخيرًا، سبب صداع التوتر والصداع النصفي الذي يعد من أكثر أنواع آلام الرأس شيوعًا، والذي لم يتم العثور على علاج له بعد.. المزيد هنا



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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة

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طريقة الحصول على #قرض_العمل_الحر .. الشروط والإجراءات المطلوبة