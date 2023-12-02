السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

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على معظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

تحذير الدفاع المدني


وكذلك عدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين المقبل.

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وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل والليث والقنفذة ومنطقة المدينة المنورة وتشمل ينبع وبدر ومناطق الباحة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية .

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