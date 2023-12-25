الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار على الرياض و9 مناطق حتى السبت القادم

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.اضافة اعلان

حالة الطقس الأسبوع المقبل

 ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية وتقلبات جوية على مكة والمدينة وهذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة "تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة" من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

 كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع) بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتباراً من غداً وحتى الخميس.

رياح وأمطار رعدية على حائل والقصيم

 بينما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الجمعة, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات "حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق)"ومنطقة القصيم "بريدة ،عنيزة ، البكيرية، الاسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، النبهانية، ضرية المذنب، عيون الجواء، الشماسية" اعتباراً من مساء غد وحتى يوم السبت ، ومنطقة تبوك "املج ، تيماء" يومي الأربعاء والخميس ، في حين تشهد محافظات المنطقة ذاتها "تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه" بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل والشرقية

 وتشمل الحالة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة منطقة الجوف "سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل"، ومنطقة الحدود الشمالية "طريف، عرعر، العويقلية، رفحاء" اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى الجمعة.
 كما تشمل الحالة المنطقة الشرقية "حفر الباطن، قرية العلا, الخفجي، النعيرية" من يوم الخميس وتستمر حتى السبت ،في حين تتأثر محافظات المنطقة الشرقية "الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء" بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وذلك يومي الجمعة والسبت.

خريطة الأمطار المتوقعة على لارياض حتى السبت

فيما تشمل الحالة العاصمة الرياض "عفيف، الدوادمي، القويعية، الزلفي، الغاط، شقراء، المجمعة" بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من يوم غد وحتى السبت، بينما تتأثر باقي المنطقة "الرياض، رماح، ثادق، مرات، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم" بأمطار خفيفة إلى متوسطة, وذلك يومي الجمعة والسبت.

عواصف وأمطار على مناطق جنوب المملكة

 كما تتأثر منطقة الباحة "الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن ، الحجرة، غامد الزناد، القرى" بأمطار متوسطة اعتباراً من يوم غد وحتى الخميس، في حين تتأثر منطقة عسير "أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة" بأمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء.

اقرأ أيضا

إجراء مهم من وزارة التجارة حول تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونياً

عاجل.. أمطار رعدية وعواصف ترابية على مكة.. وتحذير مهم من "الأزمات"

أخبار السعودية.. أسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية

"التخصصات الصحية": بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى

شرطة مكة تطيح بشخصين بسبب كاميرا هذا الجهاز

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 4:13 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

درجات الحرارة - الشتاء 10:25 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

الصغرى 6 درجات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

انخفاض درجة الحرارة 10:27 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أقلها 7 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:54 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

35 في مكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

اقرأ أيضا

70933
12:59 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

إنارة 85% من شوارع المدينة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

GCIIoVUXsAEga64
12:51 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

احذر السرقة.. إليك أهم 4 وصايا عند الشراء من الإنترنت

elaosboa35987
11:53 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

"الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
10:15 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

درجات الحرارة اليوم.. العظمى 31 بالقنفذة والصغرى 5 في السودة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة
3:06 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

تحذير من أمطار وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

رواتب المواطنين
3:02 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. 48 ساعة على بدء صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

أخبار السعودية
1:48 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية

مشروع-حافلات-الرياض
1:05 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة الحجز

صندوق الاستثمارات العامة
1:04 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

"الاستثمارات العامة" يُحذّر من انتحال اسم الصندوق لطلب مبالغ أو حوالات مالية

الاعشاب-التوابل
12:56 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

معلومات لصحتك.. "سعود الطبية" تحذر من الآثار الجانبية لهذه المستحضرات العشبية