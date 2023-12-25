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عاجل.. 3 مصابين في حالة حرجة .. حادث مروري مروع على طريق أحد المسارحة

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أرشيفية
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شهد طريق أحد المسارحة في جازان، حادثا مروريا  نتيجة السرعة الزائدة والقيادة المتهورة.

حادث مروري مروع على طريق أحد المسارحة في جازان

 

ووثق قائد مركبة تعرضه لحادث مروري على سرعة 200 كيلومتر/ساعة، ما أدى إلى ارتطامه بسيارة أخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة حرجة، فيما لم يصدر بيانا من أي جهة رسمية بخصوص الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.

في وقت سابق، تمكن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 25 عاماً.

تجمع الجوف الصحي


وبين تجمع الجوف الصحي أن المريض قد وصل لطوارئ المستشفى، ويعاني من كسور معقدة في منطقة الحوض ، إثر تعرضه لحادث سير، وقدمت له الإسعافات الأولية بشكل عاجل وخضع لفحوص سريعة لتقييم الحالة.
وبعد عمل الفحوصات الطبية كاملة تبين أن المريض يعاني من تهشم شديد في عظام منطقة الحوض (العظم الحقي).

وبعد استقرار حالة المريض واكتمال الفحوصات المطلوبة، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت كسر الحوض، حيث أجري تثبيت لكسر الحوض، وذلك باستخدام صفائح ومسامير طبية، علمًا بأنه مثل هذه العمليات تكمن خطورتها وصعوبتها ليس فقط على طبيعة الكسر المعقدة، وإنما بوجود شرايين وأعصاب متداخلة قريبة من المنطقة، تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد ، وخرج المريض بفضل الله من المستشفى بحالة جيدة.
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