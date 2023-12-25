"الجوازات" تدعو المواطنين والمقيمين لهذا الأـمر المهم

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دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر و أبشر أعمال"، وبوابة مقيم. اضافة اعلان





خدمات الجوازات عبر أبشر



خدمات الجوازات متواصلة لخدمة المواطنين



تنفيذ 4.8 ملايين عملية إلكترونية عبر أبشر



عدد العمليات المنفذة عبر أبشر:



وأكدت "الجوازات" إمكانية الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، تسهيلاً للمستفيدين، مثل:1 - خدمة إصدار وتجديد الجواز.2 - خدمة إصدار وتجديد الإقامة.3 - خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي.4 - خدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.وتسعى الجوازات إلى تعزيز مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين في تحقيق التحول الرقمي وأتمتة الخدمات بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهل حياة أفرد المجتمع.وفي وقت سابق، نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 4.8 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.وعبر منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2,680,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 88,250 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و40,337 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28,400 عملية في خدمة بياناتي، و24,354 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و19,137 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,694 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,279 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7,015 بطاقة هوية بدل تالف.ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 299,355 إقامة، وإصدار 223,582 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 99,846 جواز سفر سعودي إلكتروني، و31,441 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و23,547 طلبًا في خدمة تقرير مقيم.