الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تفاصيل شكوى المعلمين والمعلمات لـ"نزاهة" ضد العقود المكانية

نزاهه
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"
أ أ
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طالبت إحدى المعلمات، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بمناقشة عقود المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم وفق نظام العقود في ١٤٤٤هـ. اضافة اعلان

معلمة تشكو لـ نزاهة العقود المكانية

وقالت المعلمة: "تم خداع المعلمين والمعلمات وعدم إعلامهم بأن عقودهم مكانية، وحتى الإدارات التعليمية أغلبها لم تكن على علم، وأُبلغنا أننا مثل من سبقنا في حركة النقل".
وأجابت "نزاهة" المعلمة بالقول: بإمكانك التقدم ببلاغ لينظر فيه مختصو الهيئة.

"نزاهة" تستقبل بلاغات المواطنين ضد الخدمات الحكومية

وتستقبل "نزاهة" بلاغات المواطنين، عن قصور الخدمات الحكومية كالبلدية والكهرباء والمياه، عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف المجاني، أو من خلال الحضور الشخصي لفروعها في مناطق المملكة.
وأكدت الهيئة، في سلسلة إجابات على المواطنين، أنها تعمل على معالجة البلاغات وفق الإجراءات المتبعة، وفقًا لما رصدته "عكاظ".

موظفو "نزاهة" يتواصلون مع المُبلّغ لمزيد من المعلومات

وأضافت، أن الموظف المختص من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يتواصل مع المُبلّغ في حال تطلب ذلك توفير المزيد من المعلومات أو المستندات

ورفعت موظفة سعودية شكوى تفيد بعدم استلام مرتباتها الشهرية من إحدى الشركات، وأجابت "نزاهة"، أنها تستقبل البلاغات عن شبهات الفساد المالي والإداري، وطلبت من الشاكية التقدم ببلاغ عبر الموقع الإلكتروني.

اختفاء مليون ريال من إحدى الجمعيات الخيرية

كما تقدم مواطن ببلاغ، أفاد فيه بأنه أبلغ "نزاهة" في وقت سابق عن اختفاء مليون ريال من حساب إحدى الجمعيات،
وقال: مع الأسف تم إغلاق وحفظ البلاغ، وردت "نزاهة" بقولها: "حفظ البلاغ لا يعني صرف النظر عما جاء فيه، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد".

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