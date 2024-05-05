عاجل.. هل الوظائف الموسمية في الحج توقف حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

مع اقتراب موسم الحج، يشتغل بعض المواطنين في الوظائف الموسمية، وهو ما يدر دخلاً إضافيًا لهم، الأمر الذي يطرح التساؤل حول تأثيره المحتمل على دعم حساب المواطن.
في السياق، تساءل أحد المتابعين: "هل إذا قدمتُ على الوظائف الموسمية في الحج ومدتها ٧ أيام مثل وظائف قطار المشاعر ينقطع عني حساب المواطن؟".
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم".
وأضاف: "ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (اضغط هنا)".
وعليكم السلام، في حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 4, 2024
وردًا على استفساره بأنه لا يعرف كم سيتقاضى من راتب في تلك الحالة؟، أجاب البرنامج بأنه "يتم الإفصاح عن الدخل بعد استلامه، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد - بيانات عامة) وتحديث الدخل ثم حفظ".
الحد المانع من استحقاق حساب المواطن
ويحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، بموجب التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكنك التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.