عاجل.. هل الوظائف الموسمية في الحج توقف حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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مع اقتراب موسم الحج، يشتغل بعض المواطنين في الوظائف الموسمية، وهو ما يدر دخلاً إضافيًا لهم، الأمر الذي يطرح التساؤل حول تأثيره المحتمل على دعم حساب المواطن.

في السياق، تساءل أحد المتابعين: "هل إذا قدمتُ على الوظائف الموسمية في الحج ومدتها ٧ أيام مثل وظائف قطار المشاعر ينقطع عني حساب المواطن؟".

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم".

وأضاف: "ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (اضغط هنا)".



وعليكم السلام، في حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك May 4, 2024

وردًا على استفساره بأنه لا يعرف كم سيتقاضى من راتب في تلك الحالة؟، أجاب البرنامج بأنه "يتم الإفصاح عن الدخل بعد استلامه، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد - بيانات عامة) وتحديث الدخل ثم حفظ".





الحد المانع من استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟

