عاجل.. دوريات الأمن بجدة تقبض على مواطن أساء للذات الإلهية (فيديو)

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، على مواطن أساء للذات الإلهية، وتوثيق ذلك في محتوى مرئي ونشره.

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



عقوبة المساس بالذات الإلهية



وتضمن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، في مادته التاسعة، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولاً أو فعلاً.فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال. أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، قولاً أو فعلاً.ووفقًا للمادة العاشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولاً أو فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة السابعة في هذا النظام، وهي:من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب الطائفة أو المذهب. من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الدين. من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظاما، بسبب اللون. من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب الجنس؛ من حيث الذكورة والأنوثة. من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب العرق. من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب النسب أو القبيلة. من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب الجنسية. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة. من بخس الآخرين، أفرادًا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها. ومن بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعًا أو نظامًا، بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة.