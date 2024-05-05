عاجل.. 4 أيام على صرف دفعة مايو من حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، أنه يتبقى 4 أيام على إيداع مبالغ الدورة 78 – لشهر مايو في حسابات المستفيدين المشمولين بالأهلية.

وقال البرنامج ردًا على استفسار حول موعد إيداع الدعم عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو".



يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، و سيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ "9 مايو"، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 4, 2024

قيمة استحقاق حساب المواطن



الدعم الإضافي



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

