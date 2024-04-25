عاجل.. مطلّقة من عامين وتعول نفسها وأبناءها وتريد "دعم سكني"؟ البرنامج يوضح

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كشف برنامج سكني، عن شرط استحقاق المطلقة التي تعول للدعم المقدم من برنامج سكني.

وردًا على استفسار لامرأة تقول إنه لم يمر عامان على طلاقها وتعول نفسها وأبناءها وتريد الحصول على دعم سكني؟

أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، أنه "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".

وأضاف: "ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: (من هنا)".







بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: مرحباً،بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://t.co/LSdFJS7BZb April 24, 2024

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات



الوثائق المطلوبة للتقديم

