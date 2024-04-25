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عاجل.. هل يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهلة التخفيض؟

المرور
المرور
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أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن تخفيض المخالفة لمن يرتكبها أثناء مهلة التخفيض.

هل يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهلة التخفيض؟اضافة اعلان

وأوضحت أن تخفيض "25%" يسري على جميع مخالفات السير المنصوص عليها بجداول المخالفات الملحقة بنظام المرور المرتكبة من تاريخ 18/4/2024.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "هل يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهله التخفيض؟".
لترد الإدارة على حسابها في منصة إكس،: "يسري تخفيض "25%" على جميع مخالفات السير المنصوص عليها بجداول المخالفات الملحقة بنظام المرور المرتكبة من تاريخ 2024/04/18م".

تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.


مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية

وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
1 - التفحيط.
2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.


سداد المخالفات المرورية

ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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