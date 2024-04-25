عاجل.. هل يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهلة التخفيض؟

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أصدرت
الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن تخفيض المخالفة لمن يرتكبها أثناء مهلة التخفيض.
هل
يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهلة التخفيض؟وأوضحت
أن تخفيض "25%" يسري على جميع مخالفات السير المنصوص عليها بجداول
المخالفات الملحقة بنظام المرور المرتكبة من تاريخ 18/4/2024.
هل يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهله التخفيض— حسن العتودي (@hassan809801) April 24, 2024
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "هل يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهله التخفيض؟".
لترد الإدارة على حسابها في منصة إكس،: "يسري تخفيض "25%" على جميع مخالفات السير المنصوص عليها بجداول المخالفات الملحقة بنظام المرور المرتكبة من تاريخ 2024/04/18م".
مرحبًا بك، يسري تخفيض (25%) على جميع مخالفات السير المنصوص عليها بجداول المخالفات الملحقة بنظام المرور المرتكبة من تاريخ 2024/04/18م .سعدنا بتواصلك— المرور السعودي (@eMoroor) April 24, 2024
تخفيض
سداد المخالفات المرورية المتراكمةوكانت
الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد
المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات
المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المروريةوأوضحت
أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة
المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من
تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
1 - التفحيط.
2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.