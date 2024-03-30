عاجل.. أهم 10.. الإطاحة بصاحب الفيديو المخل وتساقط حبات برد ضخمة تهشم سيارات بالمدينة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، يوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. الداخلية: ترحيل 9543 مخالفًا.. وإخضاع4265 امرأة لإجراءات تنفيذ الأنظمة



عاجل.. ذات إيحاءات جنسية.. القبض على مواطن بالرياض يرتكب أفعالاً مشينة (فيديو)



16 مليار ريال قيمة "صناديق عقارية" للأحياء المطورة في مكة المكرمة



السديس: جاهزون لتهيئة الأجواء التعبدية للأعداد المليونية المتوقعة في العشر الأواخر



عاجل.. إنذار أحمر لـ10 مساءً من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و7 مناطق



توضيح مهم من حساب المواطن حول مبالغ دفعة أبريل المرتقبة خلال أيام؟



موعد إقامة صلاة التهجد وجدول الأئمة بالمسجد النبوي



شاهد.. تساقط حبات برد بأحجام كبيرة تهشم زجاج سيارات بالمدينة



عاجل.. 24 ساعة على إيداع الدعم .. كل ما تريد معرفته عن معاش الضمان الاجتماعي



أريد تسجيل المخالفات على السيارة باسمي.. المرور يوضح الإجراء المطلوب



حساب المواطن يوضح ضوابط إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية

