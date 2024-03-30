عاجل.. أهم 10.. الإطاحة بصاحب الفيديو المخل وتساقط حبات برد ضخمة تهشم سيارات بالمدينة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، يوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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الداخلية: ترحيل 9543 مخالفًا.. وإخضاع4265 امرأة لإجراءات تنفيذ الأنظمة
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. المزيد هنا
عاجل.. ذات إيحاءات جنسية.. القبض على مواطن بالرياض يرتكب أفعالاً مشينة (فيديو)
قامت دوريات الأمن في منطقة الرياض، اليوم السبت، بالقبض على مواطن لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.. المزيد هنا
16 مليار ريال قيمة "صناديق عقارية" للأحياء المطورة في مكة المكرمة
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.. المزيد هنا
السديس: جاهزون لتهيئة الأجواء التعبدية للأعداد المليونية المتوقعة في العشر الأواخر
أعلن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ عن نجاح خطة رئاسة الشؤون الدينية.. المزيد هنا
عاجل.. إنذار أحمر لـ10 مساءً من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و7 مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
توضيح مهم من حساب المواطن حول مبالغ دفعة أبريل المرتقبة خلال أيام؟
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال يقول بأنه "موهل ولكن لا يوجد دفعة حتى الآن".. المزيد هنا
موعد إقامة صلاة التهجد وجدول الأئمة بالمسجد النبوي
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن موعد صلاة التهجد بالمسجد النبوي، وذلك تزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا
شاهد.. تساقط حبات برد بأحجام كبيرة تهشم زجاج سيارات بالمدينة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق تسبب حبات برد بأحجام كبيرة في تحطيم زجاج سيارات في وادي النقيع جنوب اليتمة بجنوب المدينة المنورة.. المزيد هنا
عاجل.. 24 ساعة على إيداع الدعم .. كل ما تريد معرفته عن معاش الضمان الاجتماعي
لم يتبق سوى 24 ساعة فقط، على إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين المؤهلين في الدورة الـ ٢٨ لهذا الشهر، بمشيئة الله.. المزيد هنا
أريد تسجيل المخالفات على السيارة باسمي.. المرور يوضح الإجراء المطلوب
تفاعل المرور مع استفسار مواطن يريد تسجيل المخالفات على السيارة باسمه على اعتبار أنه مفوض من مالك المركبة.. المزيد هنا
حساب المواطن يوضح ضوابط إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية
أوضح برنامج حساب المواطن ضوابط إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية للحصول على الدعم في حال توفر شروط الأهلية والاستحقاق.. المزيد هنا