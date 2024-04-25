موعد إعلان النتائج النهائية وتوقيع العقود للمرشحين على الوظائف التعليمية

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من المقرر الإعلان عن نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية، وبداية توقيع العقود، وذلك يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 1/5/2024م.

وسيتم شغل هذه الوظائف بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

وبدأت إدارات التعليم اعتبارًا من الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشيحهم عليها.

وسيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، بعد إتمام المقابلات الشخصية.





معايير المفاضلة بين المترشحين للوظائف التعليمية



الوظائف التعليمية



التخصصات المطلوبة



الإدارات التعليمية المستهدفة



وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:المعدل التراكمي (20%).أقدمية التخرّج (20%).درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%).درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).وقبل أسابيع، فتحت وزارة التعليم باب التقديم لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وتشمل التخصصات المطلوبة:- اللغة الإنجليزية- رياضيات- أحياء- فيزياء- علوم- كيمياء- مهارات رقمية- تربية فكرية- توحد- صعوبات تعلم- عوق سمعي- عوق بصري.- الرياض- الشرقية- مكة المكرمة- المدينة المنورة- الأحساء- الباحة- الجوف- الحدود الشمالية- الطائف- القصيم- عسير- نجران- تبوك- جازان- جدة- حائل.