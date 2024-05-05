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عاجل.. المرور يوضح.. سيارة خصوصي وعليها مخالفات هل يمكن نقل الملكية؟

المرور السعودي
المرور
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أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية تسديد المخالفات المرورية في حالة الرغبة لنقل ملكية المركبة لشخص آخر.

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جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل يمكن نقل ملكية سيارة خصوصي ويوجد على المشتري مخالفات مرورية؟".
وأجاب المرور بقوله : "وعليكم السلام، من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية. يسعدنا خدمتك".

4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%

وحذرت المرور، من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (50%) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:
1 - التفحيط.
2 -  قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%


وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت اعتبارًا من الخميس 18 من إبريل الماضي، في تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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