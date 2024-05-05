جهز أوراقك.. "الصحة" تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

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كشفت
وزارة الصحة عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائف لحملة البكالوريوس
والماجستير على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية1 –
قانوني.
2 - اختصاصي قانوني أول.
التخصصات
المطلوبة-
القانون
الشروط1 - وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
2 - الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3 - شهادة برنت التأمينات التفصيلية ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.
4 - الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل "فترة ساند".
5 - الحد الأعلى خبرة خمس سنوات لوظيفة قانوني، والحد الأعلى خبرة ثماني سنوات لوظيفة اختصاصي قانوني أول.