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صحيفة تواصل الالكترونية

جهز أوراقك.. "الصحة" تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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كشفت وزارة الصحة عن بدء استقبال طلبات التوظيف لشغل وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير على النحو التالي:

المسميات الوظيفيةاضافة اعلان

1 – قانوني.
2 - اختصاصي قانوني أول.

التخصصات المطلوبة

- القانون

الشروط

1 - وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
2 - الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب وضعهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3 - شهادة برنت التأمينات التفصيلية ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة.
4 - الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل في برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات وعدم تسجيل "فترة ساند".
5 - الحد الأعلى خبرة خمس سنوات لوظيفة قانوني، والحد الأعلى خبرة ثماني سنوات لوظيفة اختصاصي قانوني أول.

طريقة التقديم

- بدأ التقديم اليوم الأحد 1445/10/26هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الخميس 1445/11/1هـ.

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