أنهار جارية.. شاهد قوة انتشار سيول وادي تربة بالباحة والرياض ومكة

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالانهار بوادي تربة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.





قوة انتشار سيول وادي تربة وهي تمر بالباحة والرياض ومكة





عضو المجموعة أبو وسيم الجهني وادي تربه يوم ١٤ شوال ١٤٤٥عضو المجموعة أبو وسيم الجهني pic.twitter.com/aD0S1vfyi9 April 25, 2024

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة وانتشار سيول وادي تربة الذي يُعد من أكبر أودية شبه الجزيرة العربية، ومجراه في مكة المكرمة والرياض، ومنبعه من أعالي جبال الحجاز بالقرب من محافظة المندق، بمنطقة الباحة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.