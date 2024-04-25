أنهار جارية.. شاهد قوة انتشار سيول وادي تربة بالباحة والرياض ومكة

أ أ
بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالانهار بوادي تربة نتيجة تساقط
أمطار غزيرة.
قوة انتشار سيول وادي تربة وهي تمر بالباحة والرياض ومكةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، قوة وانتشار سيول وادي تربة الذي يُعد من أكبر أودية شبه الجزيرة
العربية، ومجراه في مكة المكرمة والرياض، ومنبعه من أعالي جبال الحجاز بالقرب من
محافظة المندق، بمنطقة الباحة.
وادي تربه يوم ١٤ شوال ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 25, 2024
عضو المجموعة أبو وسيم الجهني pic.twitter.com/aD0S1vfyi9