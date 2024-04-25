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أنهار جارية.. شاهد قوة انتشار سيول وادي تربة بالباحة والرياض ومكة

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سيول وادي تربة
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالانهار بوادي تربة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.اضافة اعلان

قوة انتشار سيول وادي تربة وهي تمر بالباحة والرياض ومكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة وانتشار سيول وادي تربة الذي يُعد من أكبر أودية شبه الجزيرة العربية، ومجراه في مكة المكرمة والرياض، ومنبعه من أعالي جبال الحجاز بالقرب من محافظة المندق، بمنطقة الباحة.

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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