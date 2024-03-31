عاجل.. أهم 10.. رسالة حميدان التركي وتقلبات جوية وتوضيح مهم من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. مواعيد
بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص
تبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى، وتستمر لمدة 4 أيام.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى
سارة.. مشروع سكني متميز يُعد الأول من نوعه في مكة
أعلنت مجموعة روشن، أحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع "المنار".. المزيد هنا
عاجل.. إيداع
مستحقات مارس وإبريل بأثر رجعي.. توضيح من حساب المواطن
أعلن حساب المواطن، مدى إمكانية إيداع مستحقات شهري مارس وإبريل بأثر رجعي.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين.. المزيد هنا
مشاهد خيالية
لبردية تاريخية.. معدات ثقيلة لإزالة البرد الكثيف من شوارع أبها
استمرارًا للتقلبات الجوية، والحالة المطرية، وتساقط وتكون البرديات الكثيفة، استخدمت الأجهزة المعنية.. المزيد هنا
شاهد.. رسالة
مهمة من حميدان التركي قبل جلسة الاستئناف المقبلة
نشر تركي حميدان التركي، رسالة صوتية من والده من داخل أحد السجون الأمريكية، حيث يقضي عقوبة السجن، يناشد.. المزيد هنا
طقس المراويح
والسريات.. "الحصيني" يُحذر من خطورة السحب العملاقة الكاسرة
كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن هذه الفترة تُعرف بما يسمى بموسم المراويح” أو السريات وهي سحب رعدية ممطرة.. المزيد هنا
انخفاض تاريخي
للبطالة.. وعدد المواطنين من الجنسين بالقطاع الخاص يتجاوز المليونين
كشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من العام 2023، عن مؤشرات إيجابية، تصدّرها انخفاض معدل البطالة بين المواطنين.. المزيد هنا
5 سنوات سجن وغرامة موجعة بالملايين.. النيابة العامة تحذر من الإعلان على هذه المنتجات قبل إدراجها
أكدت النيابة العامة، أنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، موضحة أن الدعاية والإعلان تخضع للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.. المزيد هنا
شابان ينقذان عائلة ورضيعها من سيول "وادي لجب" الجارفة في الريث
وثق مقطع فيديو متداول، مبادرة شابين في شجاعة فائقة لإنقاذ عائلة ورضيعها من سيول وادي لجب الجارفة في الريث.. المزيد هنا
الموعد والأماكن.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر
وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة.. المزيد هنا