عاجل.. أهم 10.. رسالة حميدان التركي وتقلبات جوية وتوضيح مهم من حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. مواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر للقطاعين الحكومي والخاص



عاجل.. بشرى سارة.. مشروع سكني متميز يُعد الأول من نوعه في مكة



عاجل.. إيداع مستحقات مارس وإبريل بأثر رجعي.. توضيح من حساب المواطن



مشاهد خيالية لبردية تاريخية.. معدات ثقيلة لإزالة البرد الكثيف من شوارع أبها



شاهد.. رسالة مهمة من حميدان التركي قبل جلسة الاستئناف المقبلة



طقس المراويح والسريات.. "الحصيني" يُحذر من خطورة السحب العملاقة الكاسرة



انخفاض تاريخي للبطالة.. وعدد المواطنين من الجنسين بالقطاع الخاص يتجاوز المليونين



5 سنوات سجن وغرامة موجعة بالملايين.. النيابة العامة تحذر من الإعلان على هذه المنتجات قبل إدراجها



شابان ينقذان عائلة ورضيعها من سيول "وادي لجب" الجارفة في الريث



الموعد والأماكن.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة عيد الفطر

