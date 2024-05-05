أعلاها 40 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في شرورة، وأقلها 10 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم،39 درجة في مكة ووادي الدواسر، و38 في الأحساء، و37 درجة في لريدة وحفر الباطن، و 36 درجة في المدينة المنورة و35 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 10، وأبها وطريف 13، والقريات والباحة 14، وسكاكا وحائل 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.