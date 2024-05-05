أعلاها 40 مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء
ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40
درجة في شرورة، وأقلها 10 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم،39 درجة في مكة ووادي الدواسر، و38 في الأحساء، و37 درجة في لريدة وحفر الباطن، و 36 درجة في المدينة المنورة و35 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 10، وأبها وطريف 13، والقريات والباحة 14، وسكاكا وحائل 18 درجة مئوية.