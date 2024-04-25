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عاجل.. مواعيد صرف معاشات المتقاعدين لما تبقى من عام 2024

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاشات لعملاء نظامي التقاعد والعسكري والتأمينات الاجتماعية خلال الأشهر المتبقية من عام 2024. اضافة اعلان

إبريل         : الخميس 25 : نظام التقاعد المدني والعسكري
مايو         : الأربعاء 1 مايو : كلا النظامين
يونيو       : السبت 1 يونيو : كلا النظامين
يوليو       : الاثنين 1 يوليو : كلا النظامين
أغسطس : الخميس 1 أغسطس : كلا النظامين
سبتمبر    : الأحد 1 سبتمبر : كلا النظامين
أكتوبر     : الثلاثاء 1 أكتوبر : كلا النظامين
نوفمبر    : الجمعة 1 نوفمبر : كلا النظامين
ديسمبر    : الأحد 1 ديسمبر : كلا النظامين
وأضافت التأمينات، إنه "مع مراعاة أنه إذا وافق يوم الصرف إجازة رسميه فإنه يتم تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة".


توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية

وأعلنت "التأمينات" عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو 2024م.
وبينت أن هذا الاجراء يأتي حرصًا منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة. 
كما يأتي تماشيًا مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وأوضحت "التأمينات"، أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه، ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

صرف المعاشات مقدمًا

وأضافت أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفًا مقدمًا لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يُصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتبارًا من 1 مايو 2024م.

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