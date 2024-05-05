وزير الموارد البشرية: 13 مليون عامل بالمملكة (فيديو)

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، إن 13 مليون عامل بالمملكة يعملون ما بين القطاع الخاص والحكومي، حيث تضم 1.2 مليون منشأة.

وأضاف في افتتاح مؤتمر السلامة والصحة المهنية السعودي الدولي السادس، أن "المملكة تضم أكبر تنوع للجنسيات، ونريد من كل من يأتي إلى هذا البلد أن يهتم بصحته وسلامته".



الاهتمام بأرواح الناس مبدأ شرعي







وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: يستطيع الفرد أن يختار الشركة المتميزة في السلامة والصحة المهنيةpic.twitter.com/5xvfwHVYoz #الإخبارية فيديو | "الاهتمام بأرواح الناس مبدأ شرعي"..وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: يستطيع الفرد أن يختار الشركة المتميزة في السلامة والصحة المهنية #مؤتمر_السلامة_والصحة_المهنية May 5, 2024

وشدد الراجحي على أن "الاهتمام بأرواح الناس هو مبدأ شرعي، واليوم والحمد لله أصبح الأفراد يختارون الشركة المميزة".وأشار إلى أنه رأى من يغادر شركات، لأنه "لا يشعر بعدم القناعة في الشعور بالأمان الكامل فيها فيما يتعلق بسلامة وصحة هذا العامل".نجاحات في مجال السلامة والصحة المهنيةوقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المملكة حققت خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتزامن مع إطلاق رؤية السعودية 2030.وأشار إلى أنه تم اعتماد الخارطة الإستراتيجية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتمكين الكوادر البشرية، وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في المجال.وأوضح أن جهود المملكة نتج عنها خفض إصابات العمل بمعدل 3.7 بالمئة خلال الست سنوات الماضية، ووصل عدد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية 23 ألفًا و971 شخصًا.ولفت إلى استحداث أكثر من 11 ألفًا و171 وظيفة، في مجال السلامة والصحة المهنية خلال الثلاث سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 45 ألفًا و800 من المختصين الذين يعملون في المجال بحلول عام 2025.